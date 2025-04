Weir vince nel getto del peso di Gaborone in Botswana con 20,83 davanti a Fabbri

Letsile Tebogo, l'eroe della nazione del Botswana grazie soprattutto alla medaglia d'oro conquistata nei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi, pur in presenza di un folto pubblico venuto fondamentalmente per lui, decide di non spremersi più di tanto e vince la sua serie A del mezzo giro di pista in un normale per il suo immenso talento 20"23, rialzandosi totalmente e rallentando quasi negli ultimi 20 metri, ma incredibilmente nel computo finale per il successo nel meeting viene superato da ben tre atleti che avevano corso la serie B precedente, il sudafricano Sinesipho Dambile primo in 20"01, l'altro botswano Busang Collen Kebinatshipi secondo in 20"13 e l'altro velocista del Sudafrica Gift Leotlela terzo in 20"22, relegando quindi complessivamente Tebogo in quarta piazza.