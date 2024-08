Tamberi terzo nell'alto del Golden Gala dove Jacobs nei 100 si rialza a pochi metri dall'arrivo

ATLETICA

I due azzurri più attesi non brillano nella serata romana dell'Olimpico. Battocletti polverizza il suo personale nei 1500 metri con il minimo per i mondiali 2025

© Grana/Fidal Gianmarco Tamberi fallisce anche questa volta l'appuntamento con la vittoria nel Golden Gala Pietro Mennea, chiudendo al terzo posto nel salto in alto dell'Olimpico con la misura di 2,27 superata al secondo tentativo, mentre l'altro azzurro attesissimo Marcell Jacobs fa ancora peggio, dovendosi accontentare del nono e ultimo posto nei 100 metri con 10"20, ma va detto che il velocista si è rialzato negli ultimi metri per un risentimento ai bicipiti femorali.

Nella gara del salto in alto vittoria del coreano Woo Sanghyeok grazie alla misura di 2.30, con l'altro azzurro Manuel Lando ottavo con 2.15, mentre nei 100 metri successo del botswano nuovo fenomeno della velocità, Letsile Tebogo, in 9"87.

LE DICHIARAZIONI DI TAMBERI

"Sono molto arrabbiato, il tifo del pubblico era fantastico e c'era la stessa atmosfera della magica finale degli europei, ma purtroppo non sono stato all'altezza della situazione. Forse avevo le gambe ancora un po' affaticate dopo la gara di Chorzow".

LE DICHIARAZIONI DI JACOBS

"Tifo spettacolare, è sempre una grande emozione gareggiare all'Olimpico. È stata una giornata molto complicata, partita male perché già questa mattina ho sentito i bicipiti femorali indolenziti e non sono riuscito a gestire il riscaldamento gara come avrei voluto. Mi sono rialzato a pochi metri dalla fine perché avevo paura di farmi male, ma sto bene e ho un'altra gara per finire la stagione, a cui tengo, il 9 settembre a Bellinzona".

Bellissima la gara dei 1500 femminili con la vittoria della fenomenale keniana Faith Kipyegon, tre volte oro olimpico e primatista del mondo, che domina in 3'52"89, ma eccellente prestazione ancora della primatista italiana Sintayehu Vissa sesta in 3'58"12 a 1 centesimo dal suo record, ma sensazionale nono posto di Nadia Battocletti in una gara da lei poco frequentata, che si migliora sino a 3'59"19 del suo nuovo personale che le vale già il minimo per i mondiali di Tokyo 2025, mentre è 14esima Ludovica Cavalli in 4'02"60.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Emozione incredibile, sono molto felice per il tifo del pubblico. Mi spiace solo di essere arrivata a questo appuntamento non al massimo della forma perché dopo Parigi mi sono allenata poco per qualche problema fisico".