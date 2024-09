Tamberi impegnato nel salto in alto di Rovereto in vista delle finali della Diamond League

ATLETICA

Nel più antico meeting italiano di atletica nuovo attacco di Tecuceanu allo storico record italiano degli 800 metri. Ponzio nel peso per la prima gara in Italia dopo la fine della squalifica

© Grana/Fidal Gianmarco Tamberi tornerà domani sera 3 settembre in gara nel salto in alto a Rovereto, dopo la prova non esaltante del Golden Gala Pietro Mennea dove ha chiuso in terza posizione con 2.27, in occasione della sessantesima edizione del Palio Città della Quercia, il più antico meeting italiano nato nel 1965 e attualmente valido quale prova Silver di Continental Tour, in quella che per lui sarà la penultima uscita agonistica dell'anno prima delle finali di Diamond League, del 13 e 14 settembre a Bruxelles.

Per il saltatore azzurro, che a Parigi non è riuscito a difendere il titolo olimpico di Tokyo per i ben noti problemi derivanti dalle coliche renali, ma che in stagione ha vinto il campionato europeo e vanta la miglior misura stagionale mondiale di 2.37, sarà la terza esperienza in questo evento, dopo quelle del 2018 e del 2021, in una gara estremamente interessante per la presenza del ventiduenne giamaicano Romaine Beckford apparso in grande crescita nelle competizioni post olimpiche, avendo tra l'altro migliorato il proprio personale sino ai 2,30 della seconda posizione al Golden Gala davanti a Tamberi, mentre tra gli azzurri dovrebbe esserci il quarto della finale a cinque cerchi, Stefano Sottile, reduce però da alcuni problemi fisici e Manuel Lando.

© Grana/Fidal

Grande interesse anche per la competizione degli 800 metri maschili, dove ancora una volta il bronzo europeo Catalin Tecuceanu proverà ad attaccare il più antico record italiano esistente, quello che Marcello Fiasconaro stabilì all'Arena di Milano il 27 giugno 1973 con il tempo di 1'43"7, più volte avvicinato recentemente dal mezzofondista azzurro di origini rumene, che nel suo nuovo tentativo sarà stimolato dalla presenza del keniano Aaron Kemei Cheminingwa, accreditato di 1'42"08, dello spagnolo Mariano Garcia che nel 2022 ha vinto mondiali indoor ed europei all'aperto sulla distanza, oltre che dagli altri italiani Francesco Pernici e Giovanni Lazzaro.

© Grana/Fidal

Sempre nel mezzofondo, da segnalare la presenza della primatista italiana dei 1500 donne, Sintayehu Vissa, capace al Golden Gala di sfiorare di 1 centesimo il record strappato a Gabriella Dorio dopo 42 anni, che sarà impegnata però sui 3000 metri con la kazaka Norah Jeruto, la britannica Melissa Courtney-Bryant, oltre che con le altre azzurre Marta Zenoni e Micol Majori, mentre negli 800 al femminile si ripeterà la sfida tra le nostre due principali specialiste, Eloisa Coiro ed Elena Bellò, con la presenza complessiva in gara di ben dieci atlete con personali sotto la soglia dell'eccellenza dei 2 minuti, tra cui in particolare della ventenne statunitense Addison Wiley che ha appena corso in 1'56"83.

Nel getto del peso maschile, assente Leonardo Fabbri che sarà impegnato nella Diamond League di Zurigo giovedì 5 settembre, sarà in pedana il suo compagno di allenamento, l'italo sudafricano Zane Weir, frenato quest'anno da alcuni infortuni, ma anche l'italo statunitense Nick Ponzio, reduce da 18 mesi di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping, ma tornato in gara in Polonia la settimana scorsa nel primo giorno utile possibile con un ottimo 21.50, a soli 33 centimetri dal suo personale, e per entrambi l'avversario più pericoloso sarà il giamaicano bronzo a cinque cerchi, Rajindra Campbell, senza dimenticare l'altro azzurro Riccardo Ferrara.

© Getty Images

Da seguire anche il ritorno sui blocchi di partenza dei 100 metri di Lorenzo Patta, grande specialista nella staffetta 4x100 con cui è stato campione olimpico a Tokyo 2021, argento mondiale a Budapest 2023 e oro europeo a Roma quest'anno, ma anche autore di una sensazionale frazione sull'ultima curva della finale di Parigi, che però non gareggia in gara individuale dal meeting di Savona del 15 maggio scorso, e che affronterà tra gli altri lo statunitense Ronnie Baker e il canadese campione olimpico della 4x100 Jerome Blake.

Tra gli altri principali atleti italiani presenti, Alice Mangione e Giancarla Trevisan saranno impegnate nei 400 donne, in particolare contro l'atleta di Barbados, Sada Williams, nel giro di pista al maschile ci saranno invece Edoardo Scotti e Lapo Bianciardi, nei 110 ostacoli Hassane Fofana e Nicolò Giacalone con lo statunitense Cordell Tinch e il giamaicano Orlando Bennett, mentre nei 100 H Giada Carmassi con l’americana Tonea Marshall.