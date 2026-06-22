Schwazer, nuove accuse di doping dalla Germania: la versione dell'atleta LIVE

L'Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA Germania) ha avviato un procedimento di gestione dei risultati, ai sensi del Codice mondiale antidoping (WADC21)/Codice nazionale antidoping tedesco (NADC21) e del regolamento antidoping della Federazione tedesca di atletica leggera (DLV), nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer per una possibile violazione delle norme antidoping. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping.