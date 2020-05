Salto con l'asta: Duplantis e Lavillenie 36 volte oltre i 5 m nel giardino di casa

Non potendosi sfidare in uno stadio, tre campioni di salto con l'asta si sono affrontati rimanendo ognuno a casa propria: Renaud Lavillenie a Clermont-Ferrand, Sam Kendricks a Oxford, Mississippi, e il recordman Armand 'Mondo' Duplantis a Lafayette, Louisiana. Tutti e tre, nelle rispettive abitazioni, dispongono di ampi giardini e per questo hanno potuto piazzarvi gli 'strumenti' del loro mestiere, con tanto di 'materassone' e sotto l'egida di 'World Athletics', che ha trasmesso la gara in diretta sui social. Non essendoci giudici di gara a prendere le misure dei vari salti, l'asticella è stata collocata per tutti a quota 5 metri: il vincitore? Colui che sarebbe riuscito a valicarla più volte nell'arco di 30 minuti. È finita in parità, con 36 salti per Duplantis e per Lavillenie, mentre Kendricks è rimasto fermo a 26.