Palmisano domina la 20 km di marcia agli Europei di Roma

ATLETICA

La campionessa olimpica stravince e sensazionale argento di Valentina Trapletti

© Grana/FIDAL Antonella Palmisano trionfa nella 20 km di marcia dei Campionati Europei di Roma, prima gara con in palio un titolo, grazie a una splendida prestazione sul bellissimo circuito di un chilometro creato tutto intorno allo Stadio dei Marmi, adiacente allo Stadio Olimpico dove alla fine l'azzurra entra in solitaria per chiudere con il tempo di 1h28'09.

Grandissima prestazione anche della quasi trentanovenne Valentina Trapletti, quest'anno già vincitrice della staffetta mista ai campionati del mondo a squadre di Antalya, che lotta sino alla fine con le migliori e conquista una fantastica medaglia d'argento regalando la doppietta all'Italia in 1h28'37.

LE DICHIARAZIONI DI PALMISANO

“Ho vissuto la gara con il sorriso, me la sono goduta fino in fondo: sono consapevole del percorso che ho fatto per arrivare fino a qui. Mi mancava quest’oro: prima di oggi ero un po’ triste perché avevo visto poca attenzione per la marcia, invece ho trovato un pubblico veramente acceso. Arrivavo da una serie di problematiche fisiche e contraddistinto da un cambio tecnico. Il titolo europeo dimostra come la strada scelta sia giusta. Dedico la medaglia a Massimo Stano, so quanto è difficile vederla da casa e so anche che quest’oro gli darà la motivazione per andare forte ai Giochi. Ora si prova a vincere di nuovo a Parigi”.

LE PAROLE DI TRAPLETTI

“Sono incredula e super felice. Ci credevo, ci ho sempre creduto, ma non mi aspettavo un risultato così grande. Roma è una città magica, il pubblico è stato pazzesco, mi ha spinto talmente tanto che a un certo punto non capivo più nulla”.

LA STORIA AGONISTICA DI ANTONELLA

Nata il 6 agosto 1991, lo stesso giorno della sua vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha giocato a pallavolo sino al 2003, ma poi si è dedicata alla marcia con un gruppo di ragazzi del suo paese di Mottola in Puglia, per non abbandonarla più. Nel suo ricco palmarès giovanile brilla la vittoria in Coppa del Mondo juniores a Chihuahua nel 2010 mentre successivamente, dopo il trasferimento a Roma dal 2012, inizia la sua grande ascesa tra le assolute nella 20 km, con un quinto posto nei Mondiali di Pechino 2015 e un quarto ai Giochi olimpici di Rio 2016. Nel 2017 ha vinto in Coppa Europa a Podebrady prima del bronzo ai Mondiali di Londra, stessa medaglia conquistata agli Europei di Berlino nel 2018, e poi nel 2021 dopo aver conquistato il successo per la seconda volta negli Europei a squadre sempre a Podebrady, suggella la sua carriera con l’oro a cinque cerchi di Sapporo.

Nel settembre 2022 si è operata all’anca sinistra e, dopo un lungo periodo di fermo agonistico, nel 2023 è rientrata con il secondo posto agli Europei a squadre di Podebrady, mentre ai Mondiali di Budapest ha ottenuto un eccellente bronzo nonostante una preparazione non ottimale per i postumi dell'intervento.