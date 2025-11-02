Obiri vince la Maratona di New York con il record femminile del percorso

La prova riservata agli uomini si è disputata su ritmi diversi in proporzione a quella femminile, ben lontano dal poter avvicinare l'eccellente primato della manifestazione stabilito dall'etiope Tamirat Tola nel 2023 con il tempo di 2h04'58, ma il finale della competizione è stato particolarmente avvincente con un arrivo allo sprint inusuale per una maratona, dove il keniano Benson Kipruto ha resistito al ritorno negli ultimissimi metri del connazionale Alexander Mutiso Munyao, vincendo con lo stesso crono dell'avversario di 2h08'09, mentre a completare la tripletta del Kenya anche nella gara maschile ci ha pensato Albert Korir terzo in 2h08'57, anche lui in volata davanti al sorprendente britannico Pat Dever, al debutto sulla distanza, quarto in 2h08'58, e con l'azzurro Daniele Meucci che ha chiuso in una buona undicesima posizione con 2h10'40.