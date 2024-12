Nadia Battocletti chiude il 2024 nella BOclassic di Bolzano

Nella gara di domani pomeriggio Nadia partirà certamente favorita, ma avrà in ogni caso due avversarie molto pericolose da affrontare, a iniziare dalla campionessa del mondo under 20 di Lima sui 3.000 metri, la 18enne etiope Aleshign Baweke, ma anche la turca di origini keniane Yasemin Can, peraltro già nettamente superata dall'azzurra in occasione della vittoria agli europei di corsa campestre, mentre tra le altre azzurre in competizione da evidenziare la presenza di Federica Del Buono, anche lei reduce da un ottimo 2024 in cui ha vestito la maglia azzurra in tutte le manifestazioni più importanti, e la maratoneta Giovanna Epis impegnata su una distanza per lei inusuale, che le servirà in ogni caso per testare la condizione in vista dei futuri prossimi impegni.