Mondiali di Atletica: Kerley oro nei 100, Dosso centra le semifinali femminili  

MONDIALI ATLETICA

Podio tutto statunitense nella gara regina dell'atletica. La 22enne chiude al terzo posto la batteria e passa il turno. Sabbatini squalificata nei 1500 metri: niente finale

© Getty Images L'americano Fred Kerley ha vinto l'oro nei 100 metri ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, orfani del campione olimpico Marcell Jacobs. Kerley ha bruciato a pochi metri dal traguardo il connazionale Marvin Bracy, fermando il crono a 9"86 secondi. Bracy ha vinto l'argento in 9"88 secondi, bronzo a Trayvon Bromell, in 9"88 secondi. L'intero podio è statunitense.



In una giornata in cui pesa il forfait di Marcell Jacobs ai Mondiali di Atletica, a dare soddisfazione all'Italia nei 100 metri, ma tra le donne, è Zaynab Dosso. La 22enne, infatti, chiude al terzo posto la sua batteria con il tempo di 11"26 e si qualifica per le semifinali, in programma nella notte tra domenica e lunedì. Niente da fare, invece, per Gaia Sabbatini: la 23enne di Teramo, infatti, viene squalificata nei 1500 metri femminili.

SenzaJacobs nella finale dei 100 metri maschili (dominata dagli Stati Uniti che fanno tripletta), è la Dosso a far sorridere l'Italia nella stessa distanza, ma tra le donne. La 22enne di origini ivoriane, infatti, vola in semifinale grazie al terzo posto ottenuto nella sua batteria: 11"26 il tempo di Dosso, che grazie anche a un'ottima partenza (e 0.2 m/di vento a favore) riesce ad anticipare di un solo millesimo Joella Lloyd, rappresentante di Antigua e Barbuda, centrando l'ultima posizione disponibile per passare il turno e qualificarsi per le semifinali, in programma nella notte tra domenica e lunedì. Niente da fare, invece, per Gaia Sabbatini: la 23enne di Teramo, infatti, viene considerata colpevole di aver provocato la caduta dell'ugandese Winnie Nanyondo e viene squalificata dalla semifinale dei 1500 metri femminili.