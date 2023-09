Marcell Jacobs sceglie il nuovo allenatore: per il dopo-Camossi arriva Rana Reider

L'ANNUNCIO

Il campione olimpico dei 100 metri si allenerà in Florida in compagnia di Andre De Grasse, Trayvon Bromell e Marvin Bracy

Marcell Jacobs ha deciso: dopo essersi lasciato alle spalle l'esperienza con Paolo Camossi, ha deciso di virare direttamente sugli Stati Uniti. Il campione olimpico dei 100 metri (oltre che della staffetta 4X100 con Tortu, Desalu e Patta) ha scelto di puntare su Rana Reider, già coach della nazionale americana nonché allenatore di Marvin Bracy e Trayvon Bromell. Il fuoriclasse di Desenzano sul Garda avrà così modo di confrontarsi con alcuni dei suoi principali avversari con l'obiettivo di puntare alla difesa dell'oro conquistato a Tokyo il 1 agosto 2021.

"Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica - ha sottolineato l'atleta delle Fiamme Oro Padova -. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi".

Jacobs lascerà quindi l'Italia e Roma dove si allenato sinora, tuttavia non ha mancato di ringraziare l'ormai ex allenatore con cui è riuscito a far il salto di qualità e a conquistare due medaglie olimpiche oltre a un titolo mondiale indoor: "Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare Coach Camossi - ha aggiunto il velocista bresciano -. A Roma mi sono trovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso, mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020".

