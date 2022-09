Maratona, Kipchoge infrange il suo record del mondo: a Berlino chiude in 2h01'09"

ATLETICA

Il doppio olimpionico aveva stabilito il primato precedente (2h01'39") sempre sulle strade della capitale tedesca nel 2018

© Getty Images Strepitoso Eliud Kipchoge. Il 37enne campione keniano due volte campione olimpico ha stabilito il nuovo record del mondo nella maratona in occasione della 48esima edizione della Berlin Marathon con il tempo di 2h01'09", battendo il primato di 2h01'39" da lui stesso stabilito a Berlino nell’edizione del 2018. Per Kipchoge si tratta della quarta vittoria conquistata sulle strade della capitale tedesca su cinque partecipazioni dopo i successi nel 2015 in 2h04’00", nel 2017 in 2h03'32" e nel 2018 in 2h01'39".

Kipchoge eguaglia così Haile Gebrselassie, che ha tagliato per primo il traguardo della Maratona di Berlino per quattro anni di fila dal 2006 al 2009. Gara velocissima dai primi metri, tanto che al quinto chilometro il solo Kipchoge, il campione uscente Guye Adola e il 23enne Andamlak Belihu rimangono da soli al comando insieme alle 3 lepri. Poco dopo Adola si stacca e per Kipchoge inizia la gara contro il cronometro. Dietro crollano un po' tutti: Mark Korir chiude secondo in 2h05'58", terzo posto per Tadu Abate (2h06'28").