La squadra italiana per i mondiali al coperto di Nanchino composta da 21 atleti

Ma ci saranno anche altri azzurri certamente favoriti quantomeno per un podio, a iniziare da Mattia Furlani nel salto in lungo maschile a cui è sfuggito per un centimetro l'oro indoor di Apeldoorn, con la misura di 8.12 ben lontana dalla sue reali possibilità di leader stagionale mondiale con 8.37, ma anche per lui bisognerà aspettare l'elenco ufficiale dei suoi avversari con il quasi certo ritorno in gara del supercampione greco Tentoglou, e la quasi scontata presenza del giamaicano Tajay Gayle atterrato in stagione a 8.34, mentre discorso a parte merita il getto del peso uomini dove, dopo l'incredibile controprestazione offerta in Olanda dai nostri due principali specialisti, Leonardo Fabbri e Zane Weir, per motivi ancora sconosciuti, dovrebbe prevalere certamente il loro desiderio di rivalsa quasi certamente in assenza dei due fenomeni statunitensi Crouser e Kovacs, con l'unico apparentemente in grado di impensierirli quale il neozelandese Jacko Gill, che ha la seconda misura stagionale dell'anno di 21,85 tra il 21,95 di Fabbri e il 21,76 di Weir.