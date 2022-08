Jacobs, parla coach Camossi: "Ultimi allenamenti incoraggianti, potrà correre"

EUROPEI ATLETICA

A soli tre giorni dal via, il team azzurro conferma la presenza dell'oro olimpico alle gare dei 100 e 4x100

La lista dei convocati per gli Europei di atletica comprende il suo nome, e il lasciapassare degli ultimi esami ha portato ulteriore ottimismo nell'angolo di Marcell Jacobs. L'atleta azzurro continua ad allenarsi alla ricerca di una forma dignitosa dopo il brusco stop ai Mondiali di Eugene. A rassicurare sulla sua partecipazione a Monaco di Baviera, sono anche le parole del coach Paolo Camossi: "Marcell sta correndo libero, si sta divertendo, gli allenamenti sono confortanti. Se siamo qui a Monaco e' perche' sta bene e puo' gareggiare", ha dichiarato dal ritiro in Germania.

Vedi anche atletica Atletica, Europei: convocati 101 azzurri per Monaco, c'e' Jacobs Nelle ultime ore Jacobs è stato accolto a Casa Italia con un video celebrativo, prima di immergersi definitivamente in quello che si spera possa essere un percorso scaccia-fantasmi. Il 2022 del corridore italiano è stato sin qui a dir poco travagliato: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'infortunio all’adduttore in Oregon. Ora Jacobs vuole riprendersi l'onore sulle due distanze che lo hanno consacrato ai Giochi, ovvero i 100 metri e la 4x100. La gara regina si risolverà in sole due ore, con semifinale e finale martedì' 16 agosto alle 20.05 e alle 22.15. "Vedo una gara sostanzialmente a quattro", afferma Camossi, "Marcell ha le quote migliori ma non va sottovalutata".