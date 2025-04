Jacobs fermo per infortunio ma aiutato dal calendario che non lo obbliga a forzare il recupero

Scontato quindi che la parola d'ordine per l'atleta e per il suo staff tecnico sia la prudenza, senza forzare minimamente i tempi del recupero in quanto una possibile recidiva sarebbe veramente deleteria, rischiando di compromettere in maniera irreparabile le sue possibilità di presentarsi a settembre in Giappone nella condizione necessaria per giocarsi tutte le sue enormi potenzialità, e quindi in considerazione del fatto che tornerà ad allenarsi a pieno regime non prima dell'inizio di maggio, la gara in cui si può ipotizzare di rivederlo sui blocchi sarebbe proprio il Golden Gala di Roma del 6 giugno, massimo meeting italiano e quinta prova della Diamond League 2025.