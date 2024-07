Grande vittoria di Fabbri nel peso della Diamond League di Londra davanti al primatista del mondo Crouser

ATLETICA

Per il lanciatore azzurro l'undicesima vittoria consecutiva dell'anno con la misura di 22,52

© Grana/Fidal Leonardo Fabbri, primatista italiano del getto del peso, vince nella tappa londinese della Diamond League la gara più importante di questa sua straordinaria stagione all'aperto, grazie alla misura di 22,52 realizzata al quinto lancio che gli ha permesso di superare il campione olimpico, nonché primatista del mondo, Ryan Crouser che sempre al quinto tentativo ha scagliato l'attrezzo a 22,37, mentre al terzo posto si è piazzato il terzo statunitense dei Trials, Payton Otterdahl con 22,13 e quarto il secondo, l'altro atleta oltre Crouser in attività da over 23, Joe Kovacs con 22,03.

Per il lanciatore azzurro un successo di straordinario valore sia per l'importanza degli avversari superati, di fatto gli unici tre che possono lottare contro di lui nella lotta per il podio di Parigi, ovviamente con particolare riferimento a Crouser e Kovacs, ma anche per il modo in quanto è riuscito a dimostrare un carattere eccezionale in una giornata dove non era sembrato nei primi lanci essere nella condizione ideale, 21.18, un nullo, 21.62 e 21.10, ma poi ha trovato la zampata della vittoria nel quinto e decisivo turno, situazione che non può non rafforzare ulteriormente le sue prospettive e la sua convinzione in vista delle Olimpiadi.

LE DICHIARAZIONI DI FABBRI

"Oggi ho dimostrato a me stesso di essere un campione. Stavo lanciando malissimo, nell’ultimo allenamento a Schio ero lento, stanco, è stato il peggiore degli ultimi anni. E i primi lanci di oggi in gara erano ancora peggio. Al quinto lancio ho guardato Paolo e ho tirato fuori ‘gli attributi’. È un risultato che mi dà molta fiducia, andiamo a Parigi nelle migliori condizioni possibili. Lì sarà tutt’altra gara, va anche considerato che oggi Crouser e gli altri non hanno smaltito il fuso orario, invece alle Olimpiadi non sarà così. Quindi Londra va presa con le pinze. Ma finalmente ci siamo affrontati e gli ho fatto vedere chi è Leonardo Fabbri. Fino a qualche mese fa, guardavo gli esercizi che facevano in riscaldamento. Oggi ero concentrato su di me e quando mi giravo vedevo che stavano tutti lì a guardarmi”.

© Colombo/FIDAL

Nelancora una prestazione positiva della primatista italiana, che chiude in settima posizione ma con la buona misura disuperata al terzo tentativo, dopo aver passato i 4,50 al primo e i 4,35 al secondo, per cui alla fine chiude con la stessa quota della terza, la statunitense Sandi Morris, ma vine penalizzata da un numero maggiore di errori rispetto alle avversarie davanti.