Ginnastica, Mondiali: Lodadio argento agli anelli e pass olimpico. Biles nella leggenda

MONDIALI GINNASTICA

Ai Mondiali di ginnastica artistica di Stoccarda grande soddisfazione per l'Italia: con un esercizio che ha rasentato la perfezione Marco Lodadio ha conquistato l'argento agli anelli che vale il pass olimpico per Tokyo 2020. Il 27 enne dell'Aeronautica, già bronzo ai mondiali di Doha 1998 e argento lo scorso aprile agli Europei di Stettino, ha ricevuto dalla giuria il punteggio di 14.900 dietro al turco Ibrahim Colak che ha totalizzato 14.933.

Al terzo posto si è piazzato il francese Samir Ait Said con 14.800. Intanto Simone Biles è nella storia della ginnastica. La 22enne fuoriclasse statunitense che a Rio 2016 vinse 4 ori olimpici, ha conquistato il 17° oro mondiale della sua carriera vincendo a Stoccarda la finale del volteggio. Con questa medaglia, la 23.a in una rassegna iridata in carriera, la Biles eguaglia il record assoluto di podi mondiali, finora detenuto dal bielorusso Vitaly Scherbo, protagonista assoluto della ginnastica negli anni '90. Ora però la Biles avrà la possibilità di migliorare questo primato visto che a Stoccarda sarà impegnata anche nelle finali delle parallele asimmetriche, della trave e del corpo libero.