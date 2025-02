Furlani strepitoso vince a Torun nel lungo con il record italiano di 8,37 e batte nettamente Tentoglou

Mattia Furlani non finisce mai di stupire e quando aveva già vinto sua seconda gara consecutiva dell'anno nel lungo, in occasione della Copernicus Cup di Torun, battendo per la prima volta in carriera il greco supercampione di tutto Miltiadis Tentoglou, piazza un sensazionale ultimo salto di 8.37 con cui migliora il suo primato italiano indoor, avvicina di 1 centimetro il suo personale all'aperto e consolida il suo primato mondiale stagionale, oltre a candidarsi nettamente per la vittoria ai prossimi campionati europei che si svolgeranno nei Paesi Bassi ad Apeldoorn dal 6 al 9 marzo, dove sfiderà appunto da favorito Tentoglou e lo svedese Thobias Montler, oggi rispettivamente secondo e terzo con 8.03.