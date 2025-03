Furlani medaglia d'argento nel salto in lungo degli Europei al coperto

"Provo un mix di sensazioni, ma sinceramente sono molto arrabbiato con me stesso in quanto sto benissimo, ho lavorato molto bene, ma ancora una volta ho litigato con la rincorsa e non sono riuscito a fare quello che volevo, perché ho finito con una misura con cui generalmente mi scaldo prima della gara. In ogni caso come ho già detto l'obiettivo che ci siamo prefissati con la nuova rincorsa è a lungo termine, addirittura Los Angeles 2028, per cui se non inizio a provarla adesso non vedo quando e come. Ora voglio subito archiviare, godermi questo che è comunque un altro importante trofeo internazionale e pensare ai prossimi impegni cominciando dai mondiali in Cina, e poi verso quelli all'aperto in Giappone a settembre".