Furlani e Battocletti protagonisti azzurri più attesi del Golden Gala Pietro Mennea

Il 20enne Furlani, atleta laziale che vive e si allena Rieti, tornerà da campione del mondo indoor del salto in lungo maschile nello stadio dove ha ottenuto la medaglia d'argento agli europei 2024, grazie al proprio personale di 8.38, con l'intenzione certa di voler infiammare il pubblico presente nell'ennesima sfida con Tentoglou, sino all'anno scorso per lui imbattibile e invece nel 2025 sempre superato in ogni circostanza, ma saranno tanti gli avversari pericolosi da affrontare quali il giamaicano Carey McLeod, l’australiano Liam Adcock, il bulgaro campione europeo indoor Bozhidar Saraboyukov, che ha superato proprio Furlani di 1 cm ad Apeldoorn, lo statunitense Marquis Dendy, oltre che il fortissimo multiplista svizzera Simon Ehamme e lo svedese Thobias Montler.