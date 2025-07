Tennis, Alcaraz sconfitto a Wimbledon 2025: "Sinner si è meritato questa vittoria"

"Perdere è difficile e triste, ma complimenti a Jannik per la vittoria. Non si può sempre vincere, si è meritato il trofeo giocando un grande tennis per 2 settimane. Sono contento per lui, deve continuare così". Così Carlos Alcaraz sull'erba di Wimbledon dopo la finale persa contro Jannik Sinner. "Coltiviamo la nostra amicizia fuori dal campo e la rivalità in campo. Sono molto orgoglioso di quanto fatto finora in stagione, ho fatto fatica all'inizio poi all'improvviso è tornata la gioia sul campo e l'eccitazione che c'è ogni volta che scendo in campo mi aiuta. Così come mi aiutano il mio team e la mia famiglia. È stato un grande viaggio e voglio continuare a portare gioia sul campo. Tornerò il prossimo anno, Wimbledon è uno dei tornei più belli se non il più bello del circuito. Mi sento a casa ogni volta".