"Forse è giunto il momento di prendere quella decisione": Tamberi pensa al ritiro?

"Forse è giunto il momento di prendere quella decisione". È il messaggio sibillino postato da Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, sul suo profilo Instagram. Parole che fanno pensare a un possibile ritiro del campione azzurro dalle competizioni. Reduce dalla sfortunata avventura olimpica di Parigi 2024, condizionata da una colica renale che gli ha impedito di essere competitivo al 100% proprio nel giorno della finale, il saltatore anconetano subito dopo la delusione di questa estate aveva deciso di prendersi del tempo per capire se, a 36 anni, c'erano in lui ancora le motivazioni per poter proseguire la carriera.



"Non riesco a dire 'intanto facciamo un anno e poi vediamo', sembrerebbe che non so cosa fare, che alla prima difficoltà finisce che tiro i remi in barca. E di difficoltà ora ce ne sarebbero cento, a 36 anni mille - aveva detto Tamberi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport a fine dicembre - Se non dici a te stesso che ci proverai fino alla fine, rischi di mollare. Le possibilità di vincere a Los Angeles? Non si tratta di una possibilità su un milione, sono tante e sono concrete. Mi frena la paura di rifare tutto quello che ho fatto e prendere un'altra botta forte. Sarà che ho meno incoscienza di qualche anno fa, nel bene e nel male".