Fabbri vittorioso con 21,66 nel peso della Finale Oro dei Societari a Rieti

La 16enne Kelly Doualla, tesserata per il Cus ProPatria Milano, dopo i 100 metri di ieri è tornata sui blocchi anche dei 200 donne, per la seconda esperienza in carriera sulla distanza dopo il 24"07 realizzato nelle fasi regionali sempre dei societari, e si è ampiamente migliorata con un buon 23"60 che le ha consentito di ottenere la seconda posizione dietro a Gloria Hooper dell'Atletica Brescia 1950, vincitrice in 23"52, che ha fatto quindi doppietta dopo la vittoria nei 100.