ATLETICA

Fabbri vittorioso con 21,66 nel peso della Finale Oro dei Societari a Rieti

Nella giornata conclusiva per l'assegnazione degli scudetti dell'atletica, ennesima conferma del lanciatore e ottima impressione da Bruni nell'asta donne con un ottimo 4,60

di Redazione Sprintnews
21 Giu 2026 - 13:31
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© Grana/Fidal

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Leonardo Fabbri ha vinto con la misura di 21,66 il getto del peso della Finale Oro dei Campionati di Società, disputati nello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, confermando la sua eccellente condizione pur in una mattinata molto calda e non certo ideale, al termine della competizione disputata con la maglia dell'Atletica Firenze Marathon, che l'ha visto esordire nella sequenza con 19.33, poi subito il lancio vincente seguito da un altro buon 21.60, per chiudere con 21.10, 20.89 e un nullo.

Nella gara, dietro al 29enne atleta fiorentino, si sono piazzati l'italo statunitense Nick Ponzio, che vestiva i colori dell'Athletic Club 96 Alperia, con 20.59, e al terzo posto l'italo sudafricano Zane Weir dell'Enterprise Sport&Service, con 20.04.

Nella mattinata il risultato tecnico migliore, dopo quello di Fabbri, va certamente assegnato alla primatista italiana del salto con l'asta donne, Roberta Bruni con la maglia della Studentesca Milardi, alla sua seconda prova stagionale dopo il debutto nella fase regionale dei societari con 4.30, capace di vincere salendo sino a un eccellente 4.60, per poi tentare addirittura tre volte 4.74, 1 centimetro in più rispetto al suo record nazionale, mentre la finalista olimpica di Parigi 2024, Elisa Molinarolo nell'occasione con l'Atletica Brescia 1950, si è fermata a 4,15 chiudendo in quarta posizione.

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Tra gli altri più interessanti risultati vanno segnalate le vittorie di Fausto Desalu per la Libertas Unicusano Livorno nei 200 uomini con 20"48, quella di Daisy Osakue per la Sisport nel disco donne con 61.99, a pochi giorni dal suo record italiano migliorato, di Giovanni Lazzaro per l'Assindustria Sport Militare negli 800 uomini in 1'46"96 e di Manuel Lando per l'Atletica Vicentina nell'alto maschile con 2,24.

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La 16enne Kelly Doualla, tesserata per il Cus ProPatria Milano, dopo i 100 metri di ieri è tornata sui blocchi anche dei 200 donne, per la seconda esperienza in carriera sulla distanza dopo il 24"07 realizzato nelle fasi regionali sempre dei societari, e si è ampiamente migliorata con un buon 23"60 che le ha consentito di ottenere la seconda posizione dietro a Gloria Hooper dell'Atletica Brescia 1950, vincitrice in 23"52, che ha fatto quindi doppietta dopo la vittoria nei 100.

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CLASSIFICA A SQUADRE FINALE

Lo scudetto maschile viene assegnato all' Athletic Club 96 Alperia con 179 punti, che succede all'Enterprise Sport&Service, con l'Atletica Firenze Marathon seconda, mentre quello femminile va all'Atletica Brescia 1950 con 185 punti, che invece ha confermato il successo del 2025, davanti alla Studentesca Andrea Milardi seconda con 157,5.

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