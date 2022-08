Atletica, Europei: Jacobs sui social: "Sono pronto"

© instagram

"Pronto per i Campionati Europei". Sono queste le parole di Marcell Jacobs alla vigilia delle semifinali. Sul profilo Instagram, il campione olimpico di 100 e 4x100 ha condiviso un video dei suoi allenamenti lanciando la sua sfida per gli Europei di Monaco. L'atleta azzurro, infatti, si sta preparando per affrontare le semifinali dei 100 metri. Jacobs scenderà in pista nella giornata di martedì 16 agosto alle ore 20:19 per provare a conquistare la finale, a cui accederanno i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio.