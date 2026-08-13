Nuoto, Meloni chiama Curtis: la mamma si commuove

13 Ago 2026 - 23:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Congratulazionissime! Tanto, tanto orgoglio. Sei contenta? Davvero complimenti". Con queste parole il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha videochiamato Sara Curtis dopo lo straordinario successo nei 50 dorso col record del mondo ai campionati europei in corso a Parigi. Alla chiamata - scrive la federazione italiana nuoto - hanno partecipato il presidente della Federnuoto e sottosegretario di Stato, Paolo Barelli, e i genitori dell'azzurra, Helen e Vincenzo.

Nel corso del colloquio, la premier ha ricordato ironicamente la premiazione dello scorso giugno al Trofeo Settecolli IP, quando l'atleta realizzò anche il record europeo sulla stessa distanza: "Non abbiamo portato male, insomma!", suscitando le lacrime di commozione di mamma Helen e la reazione affettuosa di papà Vincenzo: "Me la state facendo piangere troppo, grazie". "Le emozioni sono belle, si merita tutto. Davvero complimenti", ha ribadito il presidente Meloni, cui il presidente Barelli strappa una mezza promessa: "Allora ti invitiamo di nuovo al Settecolli, Giorgia. Dopo il record europeo e questo mondiale, vediamo per cosa la premierai. L'importante - ha aggiunto rivolgendosi a Sara - è che tu rimanga brava e seria come seisempre stata".

Ultimi video

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH DERKACH ORO TRIPLO DICH

La gioia di Derkach: "Da quanti anni aspettavo questo momento..."

00:53
DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

02:13
DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

02:07
DICH FABBRI POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Fabbri, gioia d'oro agli Europei di atletica: "Per me è la consacrazione"

01:19
DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

01:07
DICH ZAYNAB DOSSO POST 100 DONNE 11/8 DICH

Ateltica, Dosso: "Mi dò un 2, ora testa alla staffetta"

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS POST 100 MALEDETTO DICH

Jacobs: "Sapevo di valere l'oro, sono molto dispiaciuto. È saltato tutto"

DICH BATTOCLETTI ORO 5000 MT DICH

Battocletti, la regina (con corona) dei 5.000: "Come un'aquila"

Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Addio a Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:41
Europei atletica, Desalu: "Andato più forte di quanto mi aspettassi, pista risponde bene"
21:40
Europei atletica: Desalu e Dezza in finale nei 200 metri
19:39
Europei nuoto, Barelli: "Curtis bravissima a gestire la pressione"
19:25
Europei nuoto: Angiolini e Pirovano fuori dalla finale dei 200 rana
19:16
Europei nuoto: Ceccon in finale nei 50 dorso, fuori Lamberti