Nuoto, Meloni chiama Curtis: la mamma si commuove

Nel corso del colloquio, la premier ha ricordato ironicamente la premiazione dello scorso giugno al Trofeo Settecolli IP, quando l'atleta realizzò anche il record europeo sulla stessa distanza: "Non abbiamo portato male, insomma!", suscitando le lacrime di commozione di mamma Helen e la reazione affettuosa di papà Vincenzo: "Me la state facendo piangere troppo, grazie". "Le emozioni sono belle, si merita tutto. Davvero complimenti", ha ribadito il presidente Meloni, cui il presidente Barelli strappa una mezza promessa: "Allora ti invitiamo di nuovo al Settecolli, Giorgia. Dopo il record europeo e questo mondiale, vediamo per cosa la premierai. L'importante - ha aggiunto rivolgendosi a Sara - è che tu rimanga brava e seria come seisempre stata".