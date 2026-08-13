Atletica, la gioia di Derkach: "La serata più bella della mia carriera"

13 Ago 2026 - 23:23
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"Sicuramente la serata più bella della mia carriera. Oggi avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene però sai ogni gara è diversa". Così Darya Derkach, medaglia d'oro nel triplo agli europei di atletica in corso a Birmingham.

Il 2025 è stato complicatissimo con due operazioni alle caviglie. "L'anno scorso è stato veramente complicato - continua - difficile però forse avevo ancora quella fiamma dentro che ha continuato ad essere accesa e sono arrivata qui".

La voglia di fare è stata più forte la freddezza perché è andata al comando subito e anche in quell'ultimo salto quando ormai l'oro lo aveva al collo perché mancava solo lei è stata concentrata fino alla fine provando ancora a fare ancora di più. "Mi sono detta sì ma sì hai un altro tentativo perché sprecarlo poi ci sarà tanto tempo di festeggiare. Sono felicissima".

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