Atletica, la gioia di Derkach: "La serata più bella della mia carriera"

La voglia di fare è stata più forte la freddezza perché è andata al comando subito e anche in quell'ultimo salto quando ormai l'oro lo aveva al collo perché mancava solo lei è stata concentrata fino alla fine provando ancora a fare ancora di più. "Mi sono detta sì ma sì hai un altro tentativo perché sprecarlo poi ci sarà tanto tempo di festeggiare. Sono felicissima".