Chiappinelli parla della grande impresa nella maratona di Valencia e di quanto ci credesse

"È vero ho corso in maniera molto continua, senza particolari strappi, cercando di mantenere un certo ritmo che mi consentisse poi di chiudere nel migliore dei modi, addirittura in crescita come è successo in particolare dal 37esimo km sino al traguardo. Non posso peraltro negare il fatto di aver ricevuto una grande iniezione di fiducia nel momento in cui ho ripreso Iliass, che avevo avuto davanti tutta la gara, anzi dal momento in cui ho iniziato distintamente a vederlo davanti sia pur a distanza proprio a circa 5 km dall'arrivo. E' stato sicuramente un riferimento e voglio in ogni caso evidenziare il suo grande crono finale che ha pareggiato il vecchio limite nazionale di Yeman".