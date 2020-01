Bolt presto papà: l'annuncio su Instagram

"Voglio dire solo che sta per essere qui un re o una regina". E' il post su Instagram di Usain Bolt: diventerà presto papà per la prima volta. Il messaggio dell'ex velocista giamaicano, detentore del record del mondo dei 100 e 200, non lascia dubbi: è accompagnato da una foto della compagna, la modella Kasi Bennett, con cui è legato dal 2014, con il pancione. Il bambino più veloce del mondo sta arrivando...