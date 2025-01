Battocletti instancabile punta al primo successo del nuovo anno

Tra gli altri azzurri in gara da segnalare Pasquale Selvarolo e Luca Alfieri, mentre tra gli stranieri di primo livello da seguire quattro interessanti atleti del Burundi quali su tutti Egide Ntakarutimana accreditato di 13’00”74 sui 5000 metri, ma anche Célestin Ndikumana che vale 13’12”72 sui 10000 metri, Emile Hafashimana e Lionel Nihimbazwe, non dimenticando il sudafricano Maxime Chaumeton, pure lui presente alla BOclassic dove ha chiuso in quarta posizione dopo aver tenuto il ritmo davanti per metà gara, il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, quarto sui 3000 siepi a Parigi e terzo nella stessa disciplina nella finale della Diamond League 2024, per chiudere con il belga Guillaume Grimard.