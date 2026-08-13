Battocletti in cerca del quarto oro europeo nei 10.000 metri donne a Birmingham
Nella quinta giornata dei campionati continentali anche le attese finali dell'alto uomini con 4 azzurri tra cui Tamberi e Sioli, oltre che degli 800 donne con Coirodi Ferdinando Savarese
© Grana/Fidal
Nadia Battocletti sarà di nuovo in pista nella serata di domani 14 agosto, 3 giorni dopo la sua schiacciante vittoria sui 5.000 metri donne, per conquistare anche il titolo nei 10.000 femminili degli Europei di Birmingham grazie al quale si regalerebbe la seconda doppietta consecutiva nelle due discipline più lunghe del mezzofondo in pista, dopo Roma 2024, e quindi il suo quarto titolo continentale assoluto.
La 26enne mezzofondista azzurra, nativa di Cles in Trentino e allenata dal padre Giuliano, non gareggia sui 10.000 metri dai Mondiali di Tokyo 2025, dove ha conquistato la medaglia d’argento stabilendo il record nazionale con 30'38"23, ricordando come nella stessa specialità abbia pure vinto lo stesso metallo pregiato in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 con il tempo di 30'43"35.
L'avversaria più pericolosa per l'azzurra potrebbe essere solamente la slovena Klara Lukan, l’unica atleta europea a essere scesa sotto la barriera dei 30 minuti in una prova su strada di 10 km, con un record nazionale di 29'51 stabilito a Laredo nell'aprile di quest'anno, ma in una gara di campionato quasi certamente tattica, come peraltro è stata impostata anche quella dei 5.000 metri, la velocità finale di Battocletti conosce ben poche rivali nel mondo.
Tra le altre principali concorrenti l’olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, che a Roma hanno vinto rispettivamente l’argento e il bronzo europeo alle spalle di Battocletti, senza dimenticare l’olandese Maureen Koster e la belga Jana Van Lent, mentre le altre due azzurre in gara saranno Federica Del Buono, undicesima nei 5.000 metri, ed Elisa Palmero.
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L'ucraino Oleh Doroshchuk, accreditato di un personale stagionale di 2.33, è sicuramente il grande favorito della vigilia di una finale a 13 del salto in alto maschile, dove saranno presenti ben quattro italiani, a iniziare dal campione europeo di Roma 2024, Gianmarco Tamberi fermo quest'anno alla misura di 2.23, ma anche il ventenne emergente Matteo Sioli che invece ha eguagliato proprio negli Assoluti vinti a Firenze il personale con 2.30, oltre che Edoardo Stronati e Christian Falocchi che invece hanno saltato in stagione all'aperto 2.27.
Tra gli altri partecipanti il britannico Kimani Jack, che potrà contare anche sul tifo del pubblico di casa, ha portato proprio nel 2026 il suo limite a 2,31 ma anche il polacco Mateusz Kolodziejski si è migliorato sino a 2.30, per cui la sfida quanto meno per il podio sembra allargata a vari atleti con possibili altri inserimenti, e sarà molto importante cercare di sbagliare il meno possibile nelle quote di entrata per trovarsi avvantaggiati in caso di pari misura conclusiva.
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La terza attesissima finale della serata sarà quella degli 800 metri donne, in programma quale ultima gara di giornata, che rappresenterà di fatto la sfida dai più alti contenuti tecnici di tutta la manifestazione in quanto si affronteranno le tre più forti specialiste mondiali dell'anno, a iniziare dalla svizzera Audrey Werro capace in stagione di avvicinare di 52 centesimi con 1'53"80 il record del mondo della ceca Kratochvílová risalente al 1983, ma anche dalla britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson accreditata di 1'54"33 e dall' olandese Femke Bol Broeders di 1'55"60, peraltro al suo primo anno sui due giri di pista dopo essere stato grandissima protagonista su 400 ostacoli e piani.
In tale contesto fenomenale, l'azzurra Eloisa Coiro che proprio nelle batterie degli europei ha cancellato con 1'57"56 il primato italiano della Dorio risalente a 46 anni prima, potrà gareggiare con l'orgoglio di essere in tale straordinario contesto e cercare di approfittare di ogni possibile errore delle sue avversarie, fermo restando che andrà anche verificato se la caduta rovinosa di oggi nelle semifinali per Werro, prima eliminata e poi riammessa dopo ricorso, non le abbia causato alcun problema fisico.
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La quarta finale della serata con in gara un atleta italiano sarà quella dei 400 ostacoli maschili, dove sarà impegnato il vicecampione europeo di Roma 2024 Alessandro Sibilio, che nell'occasione realizzò anche il suo attuale primato nazionale di 47"50, il quale non è però nella condizione fisica di due anni fa per alcuni problemi fisici patiti nella fase di preparazione, per cui la lotta per i due gradini del podio a fianco del favoritissimo norvegese Karsten Warholm, primatista del mondo e accreditato in stagione di 46"61, dovrebbe essere ristretta al tedesco Emil Agyekum con 47"45 e allo svedese Oskar Edlund con 47"81.
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ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 14 AGOSTO
Sessione mattutina
11.35: 100 ostacoli F Eptathlon - Sveva Gerevini
11.40: Giavellotto F Qualificazione (Gr. A) - Paola Padovan
11.50: Asta M Qualificazione - Matteo Oliveri
12.05: 4x400 M Batterie - Italia
12.25: Alto F Eptathlon - Gerevini
12.35: 4x400 F Batterie - Italia
13.00: Giavellotto F Qualificazione (Gr. B) - ev. Padovan
13.05: 1500 M Batterie - Pietro Arese, Joao Bussotti
Sessione serale
20.35: Peso F Eptathlon - Gerevini
20.45: 10.000 F Finale - Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero
21.00: Alto M Finale - Falocchi, Tamberi, Sioli, Stronati
21.40: 400 ostacoli M Finale - Sibilio
21.55: 200 F Eptathlon - Gerevini
22.25: 200 M Finale ev. - Desalu, Dezza, Longobardi
22.46: 800 F Finale - Coiro