Battocletti in cerca del quarto oro europeo nei 10.000 metri donne a Birmingham

Tra le altre principali concorrenti l’olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith, che a Roma hanno vinto rispettivamente l’argento e il bronzo europeo alle spalle di Battocletti, senza dimenticare l’olandese Maureen Koster e la belga Jana Van Lent, mentre le altre due azzurre in gara saranno Federica Del Buono, undicesima nei 5.000 metri, ed Elisa Palmero.