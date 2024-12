Battocletti grande favorita nella prova femminile dei Campionati Europei di cross

Sui 7.834 metri del percorso l’avversaria principale per la trentina, reduce tra l'altro dall'eccellente successo nel Cross Internazionale di Alcobendas in Spagna, primo nella storia di un'italiana in una tappa del World Tour di specialità, dovrebbe essere la tedesca Konstanze Klosterhalfen giunta a 1'13 dall'italiana proprio in questa ultima gara, poi la britannica terza nel 2023 Abbie Donnelly, ma anche specialmente a livello di prestigio la turca di origini keniote Yasemin Can, forte di ben quattro successi nell'evento continentale assoluto ma reduce da un 2024 non esaltante per vari problemi fisici, senza dimenticare le altre azzurre, che possono contribuire a un grande risultato pure a livello di nazionale, quali soprattutto Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, ma anche Valentina Gemetto, Elisa Palmero e Nicole Reina, ricordando come contino per la classifica a squadre i primi tre piazzamenti.