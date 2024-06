Battocletti conquista l'oro anche nei 10.000 metri dei campionati europei con il record italiano

ATLETICA

Straordinaria impresa dell'azzurra che conquista il secondo oro dopo quello sui 5000 metri. Poi Mattarella la 'chiama' in tribuna

Nadia Battocletti si supera sui 10000 metri dei Campionati Europei di Roma, e ottiene una sensazionale doppietta di titoli, dopo quello della giornata inaugurale sui 5000, dominando a suo piacimento la gara vinta con un distacco abissale rispetto alla seconda, con il tempo di 30'52"32 che le regala anche il nuovo primato nazionale sottratto alla compianta Maura Viceconte, mentre è ottima quarta l'altra azzurra Federica Del Buono con il proprio personale di 31'25"41.

Dopo il trionfo tutto l'Olimpico si è alzato in piedi per applaudire la campionessa. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è alzato per applaudire l'azzurra al suo secondo oro nella manifestazione. Poi, tramite il presidente della Fidal Stefano Mei che è andato in campo a prendere l'azzurra, Mattarella ha 'chiamato' la campionessa d'Europa che è andata in tribuna a ricevere i complimenti del Presidente.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Penso di aver cambiato mentalità dopo i mondiali di Budapest dell'anno scorso quando ritengo di aver preso una mazzata, ma da allora sono cresciuta sempre di più, gara dopo gara, con ancora maggior impegno perché senza un sacrificio massimo fatto di sudore e fatica non si arriva da nessuna parte. Dedico anche questa vittoria a tutti i miei famigliari e tutti coloro che mi stanno vicini tutti i giorni. Il Presidente della Repubblica mi ha voluto salutare e questo è stato ancor più emozionante".

LA STORIA AGONISTICA DI NADIA

È nata a Cavareno, in Val di Non il 12 aprile 2000, con il padre suo allenatore, Giuliano, ex campione del mezzofondo azzurro, ma anche la mamma Jawhara Saddougui ha un passato da atleta sulle piste marocchine. Atleta poliedrica pratica con successo il cross, la corsa su strada e addirittura in montagna, oltre che ovviamente la pista. Ai Mondiali di campestre tra le under 20 è stata la migliore delle atlete europee nel 2017 (e anche nel 2019) vincendo poi l’argento per team alla rassegna continentale. Nel 2018 agli Europei di cross ha conquistato l’oro under 20, prima medaglia individuale per un’azzurra nella storia di questa manifestazione, replicato nella stagione successiva. Ha vinto l’argento nei 5000 agli Europei under 20 del 2019 e ha riscritto dopo quarant’anni il record italiano juniores dei 3000 metri con 9'04"46. Ha realizzato nel 2021 la migliore prestazione nazionale under 23 nei 3000 con 8'54"91 e a più riprese quella dei 5000 fino a 14'46"29 con il settimo posto alle Olimpiadi, mentre ha stabilito il record italiano assoluto sui 5000 prima di oggi in 14'41"30 a Londra e nei 10 km con 31'36 a Pescara. È stata quinta ai Mondiali nei 5 km su strada di Riga 2023 in 14'45 a un secondo dal primato europeo e, sempre l'anno scorso, ha vinto l’argento agli Europei di cross, prima medaglia assoluta per un’azzurra nella campestre. Nel 2024 ha migliorato il suo record italiano nei 10 km con 31'19 a Parigi.

© Grana/Fidal

Da segnalare il piazzamento delle altre italiane con Elisa Palmero sesta con il proprio personale di 31'38"45, Valentina Gemetto 21esima in 33'23"43, mentre Anna Arnaudo incappa in una serata negativa e si ritira dopo 4500 metri.