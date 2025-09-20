Battocletti bronzo nei 5000 donne dei mondiali di Tokyo

"Sono veramente felice, ancora una volta mi sembra tutto un sogno e quanto accaduto è andato oltre le mie più rosee aspettative. Gareggiare contro atlete così forte e riuscire a star loro vicine sino a poco tempo fa sembrava impossibile, e invece ieri tra me e me senza dirlo troppo ho pensato che oggi ci avrei voluto provare sino in fondo, e così ho fatto senza troppa paura andando avanti all'inizio dell'ultimo giro e, anche per questo, sono molto fiera di me, pur se alla fine mi sentivo un po' stanca. Ringrazio come sempre tutti miei tifosi e le persone che mi vogliono bene con cui voglio condividere la mia gioia, perché poi sono le stesse che mi sopportano nei miei mometi di difficoltà".