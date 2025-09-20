Battocletti bronzo nei 5000 donne dei mondiali di Tokyo

© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)
La mezzofondista azzurra compie un altro capolavoro battuta solamente da due primatiste del mondodi Redazione Sprintnews
Nadia Battocletti conquista con il tempo di 14'55"42 la medaglia di bronzo nella finale dei 5000 metri donne dei mondiali di Tokyo, al termine di una gara tattica dove alla fine viene superata solamente dalle due keniane primatiste del mondo rispettivamente proprio dei 5000 e dei 1500, Beatrice Chebet oro in 14'54"36 e Faith Kipyegon argento in 14'55"07, chiudendo il suo mondiale in maniera trionfale dopo l'argento nei 10.000 metri.
Per l'Italia la settima medaglia di questa 20esima edizione dei campionati iridati, che rappresenta il record di sempre nella storia azzurra dopo le sei di Goteborg nel 1995.
LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI
"Sono veramente felice, ancora una volta mi sembra tutto un sogno e quanto accaduto è andato oltre le mie più rosee aspettative. Gareggiare contro atlete così forte e riuscire a star loro vicine sino a poco tempo fa sembrava impossibile, e invece ieri tra me e me senza dirlo troppo ho pensato che oggi ci avrei voluto provare sino in fondo, e così ho fatto senza troppa paura andando avanti all'inizio dell'ultimo giro e, anche per questo, sono molto fiera di me, pur se alla fine mi sentivo un po' stanca. Ringrazio come sempre tutti miei tifosi e le persone che mi vogliono bene con cui voglio condividere la mia gioia, perché poi sono le stesse che mi sopportano nei miei mometi di difficoltà".
