Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Battocletti bronzo nei 5000 donne dei mondiali di Tokyo

La mezzofondista azzurra compie un altro capolavoro battuta solamente da due primatiste del mondo

di Redazione Sprintnews
20 Set 2025 - 15:16
1 di 7
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)
© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

© IPA | Mattia Furlani (oro nel salto in lungo)

Nadia Battocletti conquista con il tempo di 14'55"42 la medaglia di bronzo nella finale dei 5000 metri donne dei mondiali di Tokyo, al termine di una gara tattica dove alla fine viene superata solamente dalle due keniane primatiste del mondo rispettivamente proprio dei 5000 e dei 1500, Beatrice Chebet oro in 14'54"36Faith Kipyegon argento in 14'55"07, chiudendo il suo mondiale in maniera trionfale dopo l'argento nei 10.000 metri

Per l'Italia la settima medaglia di questa 20esima edizione dei campionati iridati, che rappresenta il record di sempre nella storia azzurra dopo le sei di Goteborg nel 1995.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono veramente felice, ancora una volta mi sembra tutto un sogno e quanto accaduto è andato oltre le mie più rosee aspettative. Gareggiare contro atlete così forte e riuscire a star loro vicine sino a poco tempo fa sembrava impossibile, e invece ieri tra me e me senza dirlo troppo ho pensato che oggi ci avrei voluto provare sino in fondo, e così ho fatto senza troppa paura andando avanti all'inizio dell'ultimo giro e, anche per questo, sono molto fiera di me, pur se alla fine mi sentivo un po' stanca. Ringrazio come sempre tutti miei tifosi e le persone che mi vogliono bene con cui voglio condividere la mia gioia, perché poi sono le stesse che mi sopportano nei miei mometi di difficoltà".

battocletti
5000 donne
mondiali
tokyo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

I più visti di Atletica

Furlani nella storia: oro mondiale nel lungo di Tokyo con 8,39

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

Dallavalle sfiora il miracolo: argento mondiale nel triplo di Tokyo

Furlani, è un oro giallorosso: dal tifo per la Roma alla sfida in sospeso con Tavares

Lyles: fantastico poker mondiale sui 200 metri a Tokyo

Kerley: l'ultima follia del 2025 è l'adesione alle Olimpiadi del doping per battere il record di Bolt

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:39
4x100 eliminata nella semifinale dei mondiali di Tokyo, Jacobs ostacolato nel cambio ma ricorso respinto
Maurizio Sarri
15:35
Sarri suona la carica: "I derby si giocano per vincere, lottiamo per il nostro popolo"
Liverpool
15:31
Il Liverpool vince il derby e fa 5 su 5
15:22
Nico Paz, il Real Madrid ha le idee chiare
15:20
Juve, l'ex Toni: "Vlahovic ha un'unica colpa: guadagna troppo. Ma..."