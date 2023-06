Atletica, Tortu e il coro anti-Juventus: "Ho saltato e cantato anche io"

ATLETICA

Il velocista azzurro, tifosissimo bianconero, sdrammatizza così la gaffe del brano trasmesso dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell'Italia all'Europeo a squadre

"Coro contro la Juventus nello stadio di Chorzow? L'ho sentito e l'ho cantato anche io (ride, ndr), non mi sembra neanche una polemica da fare. Eravamo lì abbracciati con un amico interista, un romanista e un napoletano, montarci su una polemica mi apre esagerato". Lo ha detto Filippo Tortu, sprinter azzurro, all'aeroporto di Cracovia prima del ritorno in Italia dopo lo storico successo tricolore negli Europei di atletica a squadre, riguardo al brano 'modificato' con sfottò anti-juventini trasmesso ieri dagli altoparlanti del Silesian Stadium (la versione di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri che dice "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino").

"Lo stadio ha trasmesso proprio quella canzone, non sapevano che fosse quella sbagliata. Ci abbiamo riso sopra, io lo faccio tutto l'anno, lo sfottò fa parte del calcio", ha aggiunto Tortu, che sul momento del club bianconero si è dimostrato fiducioso: "Vediamo questo trambusto che c'è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l'anno prossimo e spero che Allegri rimanga".

