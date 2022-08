Atletica, sovraccarico muscolare per Jacobs: starà fermo una settimana

ATLETICA

La seconda risonanza svolta a Roma ha confermato l'entità dell'infortunio indicata dal primo referto

Gli accertamenti diagnostici ai quali si e' sottoposto questa mattina a Roma, presso l'Istituto di Medicina dello sport il campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcell Jacobs, hanno evidenziato uno stato di sovraccarico strutturale, con ridotto edema del gastrocnemio sinistro. Lo rende noto la Fidal. Jacobs, alla luce di quanto sopra, dovra' osservare sette giorni di riposo e terapia; al termine di detto periodo, si procedera' a nuovi esami

Vedi anche atletica Jacobs, Camossi attacca: "Non è stato tutelato. Lo stop si poteva evitare" E' il prezzo da pagare dopo una rassegna continentale di luci ed ombre: prima la vittoria nella gara dei 100 metri, poi il forfait nella 4x100, che ha visto gli azzurri venire esclusi dalla finale dopo il ripescaggio della Turchia. Superato il periodo agonistico e anche quello delle polemiche - nei giorni scorsi l'allenatore Camossi si era scagliato contro la gestione della federazione: "Approfittano del fatto che Marcell sia generoso, non sa dire di no. Vivo fidandomi, ed è la seconda volta che vengo tradito" - ora per Jacobs è il tempo del riposo: tornare al 100%, chiudendo la porta alle ricadute, è di fondamentale importanza per la sua carriera e per il futuro dell'atletica italiana.