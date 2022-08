Europei Atletica, niente batteria della staffetta 4x100 per Jacobs 

© Getty Images

Forfait dell'ultimo momento per la staffetta 4x100 azzurra impegnata questa mattina in batteria agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco. Marcell Jacobs non sarà al via e verrà sostituito da Wanderson Polanco. La decisione è maturata nel corso del riscaldamento, al quale il neo campione europeo sui 100 metri ha preso parte.