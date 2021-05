Atletica, morto a 40 anni l’ex saltatore azzurro Alessandro Talotti

IL LUTTO

L'altista friulano, due partecipazioni olimpiche ad Atene e Pechino, lottava da tempo contro un tumore. Lascia la moglie e un figlio

Il mondo dell’atletica in lutto. È mancato nella notte, a Udine, Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. L'altista friulano si è dovuto arrendere alla malattia dopo una lunga lotta contro un tumore che in più occasioni nell'ultimo anno aveva raccontato. Nel corso della sua carriera Talotti, 40 anni, aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e a quelle di Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato 2 e 32. Nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa, Talotti si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle; la coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso autunno. Getty Images

MALAGO’: “PER SEMPRE UNO DI NOI”

"Con i tuoi salti ci hai regalato tante emozioni...oggi, purtroppo, un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto ma resterai per sempre con noi...uno di noi. Ciao, Alessandro!". Lo scrive su twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ricordando Alessandro Talotti ex azzurro di salto in alto scomparso a soli 40 anni per un male incurabile.