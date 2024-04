Atletica, Marcell Jacobs torna in Italia: "Correrò al Roma Sprint Festival"

ATLETICA LEGGERA

Il campione del mondo dei 100 metri rientrerà nel Bel Paese dopo le World Relays dedicate alle staffette e disputerà la prova in programma il 18 maggio allo Stadio dei Marmi

Si delinea il programma di Marcell Jacobs in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Dopo aver confermato di voler tornare in pista già ad aprile negli Stati Uniti per testare la propria condizione, il campione olimpico dei 100 metri ha annunciato la sua partecipazione al Roma Sprint Festival in programma allo Stadio dei Marmi il prossimo 18 maggio. Un appuntamento che gli consentirà di prepararsi alla sfida internazionale prevista dieci giorni dopo a Ostrava.

"Non vedo l’ora di essere lì, correre in casa sarà un’ottima esperienza. Lo Sprint Festival sarà una gara importante, la mia prima in Italia: ho voglia di rivincita dopo due stagioni complicate - ha spiegato il fuoriclasse di Desenzano sul Garda ai microfoni di Sky Sport -. Quest’anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi”.

L'occasione sarà anche quella per inaugurare la nuova pista della struttura intitolata a Pietro Mennea e che è stata oggetto di un’ampia riqualificazione da parte di Sport e Salute in vista dei Campionati Europei che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno all’Olimpico e nel Parco del Foro Italico. “Il Roma Sprint Festival è una tappa importante del calendario agonistico per alcuni dei nostri atleti di punta - ha sottolineato il presidente della FIDAL Stefano Mei - Questo è un anno cruciale per l’Atletica Italiana che inizierà con gli Europei in casa e si concluderà con i Giochi Olimpici di Parigi dove cercheremo di consolidare il percorso di crescita avviato a Tokyo 2020”.

Dello stesso parere anche l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato che ha deciso di sposare la causa del meeting organizzato da Claudio Licciardello e Andrea Amato: “Il Roma Sprint Festival è importante perché valorizza i grandi talenti sportivi che, soprattutto in vista delle Olimpiadi e degli Europei di atletica che si terranno a Roma, diventano un esempio per tante ragazze e ragazzi della nostra città. Per questo abbiamo sostenuto con forza questo appuntamento e crediamo che con gli altri eventi in programma nella Capitale contribuirà a rafforzare ulteriormente la crescita del turismo che a Roma già sta vivendo un periodo di straordinaria rinascita”.