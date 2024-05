Atletica, Ludovica Cavalli vince sui 1500 di Marsiglia in 4'04"05

ATLETICA

Nella stessa gara quarta Marta Zenoni con il personale di 4'05"49, mentre si migliora anche Alice Muraro sui 400 ostacoli con 54"86

© sportmediaset Nel meeting internazionale di Marsiglia, tappa Silver del Continental Tour, bella affermazione di Ludovica Cavalli sui 1500 metri con il tempo di 4'04"05, lo stesso della britannica Revee Walcot-Nolan bruciata sul traguardo per pochi millesimi, mentre è positiva pure la prestazione dell'altra azzurra impegnata Marta Zenoni, quarta in 4'05"49 che rappresenta il suo personale e un'ennesima iniezione di fiducia verso traguardi ancor più ambiziosi, dopo il lungo recupero successivo all'operazione ai due tendini di Achille del febbraio 2023.

Nei 400 ostacoli anche Alice Muraro realizza il proprio personale con 54"86, dietro la francese Louise Maraval prima con 54"44, migliorandosi di oltre sei decimi e diventando la quinta italiana di sempre, con la beffa di essere arrivata ad un centesimo dal 54"85 del minimo diretto per le Olimpiadi, ma con grande beneficio in ogni caso per il suo ranking mondiale.

Degli altri due italiani impegnati nel meeting francese, Alice Mangione è seconda sui 400 metri in 52"67 dietro alla britannica Gabby Scott vincitrice in 52"07, stessa nazionalità del vincitore degli 800 metri con 1'44"46, Elliot Giles, nella gara in cui Simone Barontini è ottavo in 1'45"76.

In un altro evento europeo di Continental Tour Bronze, a Kladno nella Repubblica Ceca, Irene Siragusa migliora lo stagionale sui 200 metri vincendo con il crono di 23"03, mentre poco più di un’ora prima era stata terza sui 100 metri con 11"39 inficiato da un vento eccessivo, poi nei 400 metri quinta posizione in 52"35 per Rebecca Borga e terza nel disco con 61,36 per Alessio Mannucci.

Si è gareggiato anche a Bergen in Norvegia, dove la capitana della staffetta azzurra 4x100 Anna Bongiorni vince e ottiene il personale sui 200 metri con 23"10, e a Castellon in Spagna con Dariya Derkach è seconda nel salto triplo grazie ad una miglior misura di 13.92, battuta soltanto dal bronzo olimpico la spagnola Ana Peleteiro con 14"28, mentre la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, reduce dall'ottima secondo posto in Diamond League a Marrakech, ha rinunciato a gareggiare.