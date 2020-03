Atletica, l'ex mezzofondista Donato Sabia ricoverato con il coronavirus

Dramma coronavirus per Donato Sabia. Il 57enne ex mezzofondista e velocista italiano, due volte finalista degli 800 metri piani ai Giochi olimpici, è risultato positivo al tampone e si trova ricoverato in ospedale in Basilicata, come riporta lecronachelucane.it. Suo padre 80enne, invece, non ce l'ha fatta ed è deceduto a causa del virus. Donato Sabia non sarebbe l'unico componente della famiglia risultato positivo.