Atletica, Larissa Iapichino vola: sempre più vicina a mamma Fiona

Più in alto o forse è meglio dire più lontano, adesso c'è solo sua madre, Fiona May. Ma Larissa Iapichino va di fretta e punta a qualcosa di grande nel salto in lungo nel giro di breve tempo. Non poteva esserci regalo migliore per un compleanno che arriverà tra poco per l'azzurra che, al meeting di Savona, si prende scena e record migliorando di ben 16 centimetri il precedente under 20 da lei stessa detenuto. 6 e 80 è ancora però lontano dal 7 e 11 realizzato proprio da sua madre, due volte campionessa del mondo, nel 1998. Ma a 18 anni sognare diventa obbligatorio.