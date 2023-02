Atletica: Jacobs torna in pista a Lodz e vince la finale dei 60 in 6"57

ATLETICA

Il campione olimpico è tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei. "Ma il tempo non mi soddisfa"

© Getty Images Debutto stagionale con successo per Marcell Jacobs. Il campione olimpico sui 100 e nella staffetta 4x100 si è imposto nella finale dei 60 metri all'Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour. Lo sprinter azzurro, tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei di Monaco di Baviera e dopo un mese di allenamento a Dubai, ha vinto in 6"57. "Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Dobbiamo capire la prima parte, in cui sto facendo più fatica rispetto ad altre volte, ma stiamo lavorando sul nostro obiettivo, ovvero i 100 metri", ha detto Jacobs ai microfoni di Rai Sport dopo la gara.

"Non posso dire di essere soddisfatto a livello cronometrico di questo primo esordio, però era giusto tornare in gara e togliere un po' di ruggine - ha aggiunto Jacobs - Ci sono tante gare che ci aspettano". Il doppio campione olimpico si è riaffacciato sui 60 metri dopo il mese di raduno a Dubai, per cominciare il percorso di avvicinamento verso la rassegna al coperto in Turchia (2-5 marzo) alla quale si presenterà da campione del mondo della specialità, nonché campione europeo e primatista continentale con il superlativo 6"41 dello scorso anno a Belgrado.