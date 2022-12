Atletica, Jacobs riprova il salto in lungo: "Che emozione"

ATLETICA

La medaglia d'oro nei 100m a Tokyo ha deciso di tornare alle origini e ha documentato tutto sui social

Marcell Jacobs sulle orme del figlio del vento Carl Lewis, fuoriclasse assoluto non solo nella corsa ma anche nel salto in lungo. Prima della fine del 2022 il campione olimpico dei 100 metri ha deciso di tornare alle origini, nel suo primo periodo nell'atletica leggera, provando l'"emozione" del salto in lungo: solo la variazione di allenamento di un giorno, assicurano dal suo staff, ma tanto è bastato per scatenare la reazione sui social di tifosi, amici e rivali a proposito della suggestione di un ritorno al passato.



In un video sul proprio profilo Instagram l'asso dell'atletica azzurra mostra un suo allenamento nel lungo, sulla pista di Desenzano e sotto gli occhi del suo coach, Paolo Camossi, commentando: "Finalmente il mio username tornerà ad avere senso: crazy long jumper is back".

La seduta, ripresa dallo staff di Jacobs, è solo una delle consuete 'variazioni' di allenamento (la cosiddetta giornata 'polistirolo', in cui atleti di punta lavorano con altri atleti e provano discipline diverse), nello specifico il suo vecchio amore. Ma tanto è bastato a far scatenare diversi commenti in rete. "Scusa?", reagisce sorpreso l'altro campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi, compagno di azzurro e di titolo olimpico a Tokyo. "Siii", scrive invece Miltiades Tentoglu, olimpionico del lungo in carica.