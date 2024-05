Atletica, Fabbri pazzesco: lancia ancora a 22,91 nel peso al meeting di Asti

ATLETICA

Tecuceanu si migliora ancora sugli 800 con 1'44"01 mentre Ceccarelli non va oltre 10"50 sui 100 metri

© Giancarlo Colombo/FIDAL Nel Grifone Meeting di Asti il primatista italiano nel getto del peso, Leonardo Fabbri, conferma la sua straordinaria condizione di forma con un'altra eccezionale misura di 22.91, a soli 4 centimetri dal suo nuovo primato italiano ottenuto il 15 maggio a Savona, che ha superato dopo 37 anni lo storico record di Alessandro Andrei proprio con la misura ottenuta oggi dal lanciatore fiorentino. Per Fabbri alla fine un'altra giornata di altissimi contenuti tecnici, a cominciare da una prima misura di 22.18, poi 21.12, 21.23, quindi la migliore di oggi, 22.09 e un nullo finale, a dimostrazione di una sensazionale consistenza che lo proietta verso gli Europei di Roma con il ruolo di assoluto favorito.

Negli 800 metri ennesima grande prestazione del ventiquattrenne mezzofondista azzurro di origini rumene, Catalin Tecuceanu che, dopo aver realizzato pochi giorni fa a Chorzow il minimo per le Olimpiadi con 1'44"22, si migliora ancora con il tempo di 1'44"01 che però non basta per superare il keniano Aron Kenei, vincitore della gara in un eccellente 1'43"35, mentre l'altro italiano Francesco Pernici è quinto con 1'45"61.

Nei 100 maschili vittoria del camerunense Emmanuel Eseme in 10"10 con il campione europeo dei 60 indoor di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, al debutto all'aperto dopo una stagione invernale non brillantissima, che chiude in quinta posizione con 10"50.

Da segnalare infine il progresso di Federica Del Buono, seconda sui 5000 metri dietro all'ugandese Esther Chebet con il personale di 15'00"90, come pure una bella gara degli 800 sempre femminili con la vittoria della keniana Naomi Korir con 1'59"19, ma anche le buone prestazioni delle azzurre Laura Pellicoro e Gloria Kabangu in quinta e sesta posizione, entrambe con i propri personali di 2'02"68 e 2'02"69.