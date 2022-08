Atletica, Europei: Tortu è bronzo nei 200m, doppia medaglia dai 3000 siepi

EUROPEI ATLETICA

L'azzurro è il primo medagliato nella distanza dopo Mennea: per lui il terzo posto alle spalle dei britannici Hughes e Mitchell-Blake. Argento e bronzo per Abdelwahed e Osama Zoghlami nei 3000 siepi

Filippo Tortu si sblocca nei 200m, conquistando agli Europei di atletica la prima medaglia italiana nella distanza dai tempi di Pietro Mennea: l'azzurro sfiora la rimonta nel rettilineo finale, ma è bronzo alle spalle di Hughes e Mitchell-Blake col tempo di 20"27. Doppio podio azzurro nei 3000 siepi, ma l'oro va in Finlandia: Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami sono argento e bronzo nella prova vinta da Topi Raitanen. Ai nostri portacolori è mancato lo spunto decisivo.

Inizia nel migliore dei modi la serata degli Europei di atletica per l'Italia, con tre medaglie nel giro di pochissimi minuti. Un avvio prestigioso che porta anche la firma di Filippo Tortu, che si sblocca nei 200m, confermando la bontà della sua scelta di provare la doppia distanza: l'azzurro conquista la medaglia di bronzo, sfiorando la rimonta sul secondo posto nel rettilineo conclusivo. L'oro va al britannico Zharnel Hughes col tempo di 20"07, a precedere il connazionale Mitchell-Blake (20"17), colui che era stato sconfitto proprio da Filippo nella frazione conclusiva della 4x100m olimpica: Tortu si deve accontentare così del terzo posto e del bronzo, col tempo di 20"27. In precedenza erano arrivate due medaglie dai 3000 siepi, distanza che spesso ha fatto sorridere l'Italia a livello continentale: Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami, rispettivamente argento e bronzo, vanno a rinverdire la tradizione azzurra. Italia protagonista per tutto l'arco della gara, con l'attacco dei fratelli Zoghlami (Ala e Osama) a metà percorso e il successivo rientro del terzo azzurro: nello sprint conclusivo, però, è stato il finlandese Topi Raitanen ad avere la meglio sugli azzurri e conquistare la vittoria col tempo di 8.21.80. Secondo Abdelwahed per soli 53 centesimi, terzo Osama Zoghlami a 1''64 dal vincitore. Due italiani sul podio dei 3000 siepi, come negli Europei del 1990 (Panetta e Lambruschini) e del 1994 (Lambruschini e Carosi), mentre Ala Zoghlami ha chiuso settimo dopo aver lavorato per i compagni.