Atletica, Diamond League: Tortu ai piedi del podio nella gara dominata da Coleman

13/06/2019

Miglior tempo stagionale per Christian Coleman, campione in carica alla Diamond League e che si conferma a Oslo dopo la delusione di Shanghai. Proprio lui vince la gara sui 100 metri senza particolari problemi, abbassando il suo limite di 9.86 di quanto basta per fissare un nuovo record: 9.85. Alle sue spalle arriva la rivelazione cinese, Zhenye Xie, che a sua volta precede il veterano Michael Rodgers: 34 anni per lui e una prova sontuosa, con tanto di beffa finale per Filippo Tortu. L'azzurro arriva infatti quarto, dopo un buono scatto e la speranza di potersi sedere sul gradino più basso del podio. Problemi invece per un altro dei favoriti, Reece Prescod, che poco dopo i 50 metri rallenta e poi quasi si ferma a causa di un evidente problema fisico.