Atletica, Desalu: "Conquistare l'Olimpico come Mennea e Berruti"

verso gli europei

L'azzurro fissa l'obiettivo in vista degli Europei a Roma: "Vorrei anche io essere ricordato per una grande prestazione sui 200 metri"

"Come avvenne per Berruti e Mennea vorrei anche io essere ricordato per una grande prestazione sui 200 metri allo Stadio Olimpico. Gli Europei di Roma saranno una occasione irripetibile". Lo ha detto Fausto Desalu, oro olimpico a Tokyo nella 4x100, in un punto sulla stagione e che sogna di tornare protagonista il prossimo giugno. Tornando alla notte magica in Giappone ha ricordato: "Quando ho passato il testimone a Tortu e alla fine ho visto sul tabellone il tempo di 37.50 ho avuto una scossa di adrenalina pazzesca. Poi siamo saliti sul podio a cantare l'inno, un'emozione bellissima".

E poi ancora: "Se dovessi scegliere una sola persona che era a Tokyo da portare con me all'Olimpico a giugno? Una bella domanda, sicuramente potrei penserei a mia mamma o ai miei nonni adottivi. Magari li riunisco tutti in un'unica persona e li porto con me a Roma".

Intanto l'azzurro sta programmando un 2024 da protagonista. "L'anno scorso ho potuto partecipare solo a un paio di gare che purtroppo non sono sufficienti per rientrare nel ranking. Ho tanta voglia di tornare a competere in pista, il mese scorso sono stato in Sudafrica per allenarmi e ora ho il desiderio di riprendere a dimostrare chi sono veramente" ha concluso Desalu.

