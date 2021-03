Atletica, Antibo dimesso dall'ospedale

ATLETICA

Lo ha annunciato il nipote su Facebook: "Anche questa volta è riuscito a vincere"

L'ex campione europeo di atletica Salvatore Antibo è stato dimesso dall'ospedale civico di Palermo. Lo ha annunciato il nipote Andrea, con un post su Facebook: "Volevo informarvi, con immensa gioia, che lo zio è stato dimesso ed è finalmente tornato a casa. Mi ha detto di comunicarvi che siete bellissimi e che spera al più presto di abbracciarvi tutti. La ripresa sarà lenta e faticosa ma lui è abituato alle grandi battaglie e anche questa volta è riuscito a vincere".

Antibo, ex primatista italiano dei 5000 e 10000 metri, era stato ricoverato il 10 marzo scorso presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale civico di Palermo a causa di un'embolia polmonare. Tre giorni dopo, quando le sue condizioni erano apparse in miglioramento e aveva cominciato a respirare in autonomia, era stato trasferito in cardiologia. Ora, la notizia che i suoi familiari e tutti i suoi fan attendevano con ansia.

Vedi anche atletica Le condizioni Antibo in miglioramento: "Respira autonomamente"