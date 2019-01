Atletica, Tortu vince al debutto stagionale nei 60 metri: "Ora sfido Cristiano Ronaldo"

20/01/2019

Filippo Tortu comincia il 2019 ad alta velocità dimostrando di essere in continua crescita. Debutto stagionale al Palaindoor di Ancona nella prova dei 60 metri che il velocista azzurro vince in 6''63, sei centesimi in più delle batterie, un ottimo 6''58 (a Berlino lo scorso agosto aveva corso in 6''62) con cui stabilisce record personale, nuovo primato Under 23 italiano e sesto miglior tempo italiano assoluto.