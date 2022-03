Atletica, Jacobs: "Il 9"80 si può migliorare. A Europei e Mondiali ci divertiremo"

ATLETICA

L'olimpionico dei 100 metri: "A Eugene c'è una bella pista, il vento spinge e si può fare un buon tempo. Ma faremo parlare il campo"

"Visto il risultato di Belgrado non vedo l'ora arrivino Europei e Mondiali". Lo ha detto Marcell Jacobs a margine degli Italian Sportrait Awards a Roma. Tornando sul successo nei 60 metri ai Mondiali indoor, il campione olimpico dei 100 metri ha detto: "Una vittoria incredibile, questo era il più difficile dei tre appuntamenti di quest'anno perché i 60 non sono proprio nelle mie corde. Ma se è andata così vuol dire che all'aperto ci divertiremo".

L'obiettivo dell'azzurro è, a questo punto, migliorare il suo primato sui 100 metri. "Era difficile migliorare i 6.47 dello scorso anno, essere riuscito a scendere di 6 centesimi vuol dire che sui 100 si può migliorare ancora tanto. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e di dare il massimo", ha aggiunto.

E ancora: "A Eugene c'è una bella pista, il vento spinge e si può fare un buon tempo. Ma faremo parlare il campo". L'azzurro ha rivisto per la prima volta dopo Tokyo i suoi compagni della staffetta 4x100. "Squadra che vince non si tocca, poi deciderà l'allenatore anche in base alla forma di ognuno", ha detto Jacobs sempre in vista dei Mondiali. Infine sul mancato inserimento nella lista degli atleti dell'anno a livello mondiale, ha scherzato: "Forse aspettano che quest'anno faccia ancora meglio".