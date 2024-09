Arianna Fontana raddoppia in vista di Milano-Cortina 2026: "Voglio provare a qualificarmi nella pista lunga"

PATTINAGGIO VELOCITA'

Pechino 2022, short track 500 m: la premiazione di Arianna Fontana



























Dopo aver sorpreso più volte nel corso della propria carriera, ma soprattutto esser diventata l'italiana più vincente nella storia dei Giochi Olimpici, Arianna Fontana è pronta a chiudere la propria carriera con un "coup de théâtre". La fuoriclasse valtellinese ha annunciato sui social di voler aprire i propri orizzonti anche allo speed skating, specialità nuova per la portabandiera di Pyeongchang 2018 che ha fatto la storia nello short track.

La pattinatrice azzurra ha conquistato undici podi a cinque cerchi da Torino 2006 a oggi sempre nella pista corta, tuttavia in vista della nuova stagione è arrivata l'idea di aprirsi a nuove prospettive e puntare a conquistare la qualifica per Milano-Cortina 2026 in due discipline differenti: “Non sarò in gara a Montreal (25-27 ottobre, ndr.) per la prima tappa del World Tour di short track, ma impegnata a Inzell (Germania) per provare a qualificarmi per la squadra italiana di speed skating - ha spiegato Fontana sui social -. Non vedo l’ora che inizi questa stagione. Sono stata lontana dalle competizioni per troppo tempo e non vedo l’ora di tornare sulla pista nella seconda tappa dello short track a Salt Lake City (1°- 3 novembre, ndr)":